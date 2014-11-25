Казахстан намерен укреплять дружбу с Узбекистаном – Нурсултан Назарбаев Политика

Казахстан намерен укреплять дружбу с соседним Узбекистаном. Об этом заявил Президент Нурсултан Назарбаев во время встречи со своим узбекским коллегой Исламом Каримовым, сообщает Kazpravda.kz.



"Являясь соседями, в условиях независимости мы должным образом выстроили свои отношения. Казахстан поддерживает Узбекистан во всех его начинаниях. Мы настроены на то, чтобы укреплять дружбу между двумя странами, расширять торговлю, развивать взаимоотношения, в том числе по вопросам внутренней и внешней безопасности и по всем другим направлениям. В наших странах сейчас пристально следят за этими переговорами, поскольку от позиции и взаимной работы Казахстана и Узбекистана зависят стабильность и развитие всего региона", – подчеркнул Глава государства.



Нурсултан Назарбаев также отметил, что Казахстан и Узбекистан являются близкими в историческом и культурном плане странами.



В свою очередь Президент Узбекистана отметил стремительно меняющуюся ситуацию в современном мире.



"В этих условиях каждая страна ищет свою опору, уточняет свои планы и опирается на своих близких соседей. Для нас Казахстан – самая близкая страна, близкий народ, который в тяжелые испытания и радостные дни всегда был вместе с нами. Мы всегда прибегали к помощи друг друга. Хотел высказать слова самого большого уважения к казахскому народу, уверенно двигающемуся по пути процветания. Нам необходимо чаще встречаться для того, чтобы "сверять часы" и совместно определять дальнейшие перспективы", – сказал И. Каримов.



На встрече в узком кругу главы двух государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Нурсултана Назарбаева в Узбекистан в июне 2013 года. Также были рассмотрены приоритетные направления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.



Кроме того, стороны затронули ключевые аспекты региональной безопасности, а также наиболее актуальные международные вопросы.

