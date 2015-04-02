Экономика Казахстан намерен устранить двойное налогообложение с Вьетнамом Эльмира Киргеева

Казахстан и Вьетнам намерены взаимно устранить двойное налогообложение, передает корреспондент Kazpravda.kz. В этой связи депутаты Сената приняли Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход".



"Целью соглашения является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом путем создания благоприятных условий для вложения инвестиций. Соглашение предусматривает устранение двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами того или иного договаривающегося государства. Соглашение также решает вопросы по предотвращению налогового уклонения через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами государств", – сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.



Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом в 2014 году, по словам докладчика, составил $272 млн. Основными товарами казахстанского экспорта являются асбест, изделия из черных металлов. В импорте преобладают телефонные аппараты, вычислительные, цифровые машины.

