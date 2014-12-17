Казахстан намерен увеличить перевалку грузов в направлении Азербайджана

Об этом сказал на пресс-конференции в Баку посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев, сообщает Trend.az.
В соответствии с новой экономической политикой, о которой было объявлено в недавнем Послании Президента Казахстана к народу, в казахстанском порту Курык планируется построить три новых терминала, через которые будет обеспечиваться связь с Баку.
По словам посла, в целом Казахстан намерен быть транзитным государством, через который пойдут грузы с востока на запад и с севера на юг. На сегодня товарооборот между Китаем и Европой составляет $600 млрд. Сейчас эти грузы идут морским путем. Если транзитные страны, включая Казахстан и Азербайджан, смогут охватить хотя бы 10 % этой суммы, то они получат огромную прибыль, сказал Жумабаев.
"Сейчас в стране строится ряд новых автомобильных и железных дорог, в частности недавно была введена в строй железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран", – отметил посол.
В числе прочих товаров Казахстан планирует увеличить транспортировку нефти через Азербайджан.
За прошедший год Казахстан транспортировал через Азербайджан порядка 3,5 млн тонн нефти. Основная часть этой нефти шла по железной дороге. Однако с началом разработки месторождения Кашаган транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан будет увеличена.
Жумабаев напомнил, что коммерческую нефть на Кашагане планируют получать примерно в середине 2016 года.
Он также отметил, что у Казахстана есть свой терминал в порту Батуми и для его загрузки Казахстану необходимо транспортировать нефть через Азербайджан.
В дальнейшем с прицелом на нефть из Кашагана в порту Курык планируется построить большой терминал для транспортировки нефти.
Посол напомнил, что Азербайджан также имеет планы стать транзитным государством. На данный момент строится железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, а также новый крупный порт Алят вблизи Баку.
По словам посла, вступление Казахстана в Евразийский союз, который начнет работу с 1 января 2015 года, никак не повлияет на торговые отношения Казахстана со странами, не входящими в это интеграционное объединение, в том числе Азербайджаном.
"Евразийский союз дает нам большие экономические выгоды. Но это не значит, что мы не будем вести свою самостоятельную внешнюю политику. Наоборот, этот союз открывает новые перспективы для отношений с другими государствами", – подчеркнул посол.
По его словам, в начале следующего года иностранные производители, привозящие свои товары в Казахстан, или иностранные инвесторы, производящие товары в Казахстане, будут иметь свободный беспошлинный доступ к рынкам России и Беларуси.
"Создание Евразийского союза не означает, что государства, входящие в его состав, закрывают границы для других государств. Эти третьи государства смогут ввозить свои товары по тем же пошлинам, которые есть сейчас. Конкуренция будет выше, но откроются новые возможности", – отметил посол.
По словам дипломата, в этом году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном несколько уменьшился. В 2013 году товарооборот составил $400 млн, а в этом году данный объем не будет превышен, но этому есть объяснение. Основную часть азербайджанского экспорта в Казахстан составляют фрукты и овощи. Сейчас в связи с тем, что Россия огранила ввоз товаров из Европы, больше фруктов и овощей из Азербайджана пошли в сторону России, а не в Казахстан. Кроме того, есть неучтенный товар, который идет из Азербайджана в Казахстан через территорию России.
Посол также отметил, что в последние годы между Казахстаном и Азербайджаном работает много совместных производств и многие азербайджанские компании активно работают в Казахстане. Например, азербайджанская компания Akkord участвует в строительстве дорог в Казахстане.
Между двумя странами на регулярной основе происходят переговоры и встречи на разном уровне, сказал дипломат. Ежегодно главы государств обмениваются визитами, и следующий визит по очереди должен совершить Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако, по словам посла, сроки визита пока не согласованы.
По словам Жумабаева, Азербайджан и Казахстан всегда поддерживают друг друга на международном уровне. В частности, Казахстан поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха. Он выразил благодарность Азербайджану за поддержку кандидатуры Казахстана на проведение выставки "ЭКСПО", а также намерения стать непостоянным членом Совбеза ООН. Посол выразил уверенность, что Казахстан также поддержит Азербайджан в проведении Европейских игр в 2015 году.