Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин выступил на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премтер-министра РК.

Как он отметил, Казахстан активно разрабатывает альтернативные транспортные маршруты и развивает сеть трансграничных хабов. Особая роль в восстановлении международных логистических цепочек принадлежит транзитному коридору «Север-Юг», который обеспечивает кратчайшие расстояния для перевозки грузов между странами ЕАЭС и Южной Азией, Восточной Африкой и Ближним Востоком.

«Нами активизирована работа восточной ветки коридора через железную дорогу Казахстан – Туркменистан – Иран. В июне 2022 года запущен пилотный поезд из 40 единиц 40-футовых контейнеров со строительными материалами из России, направленный в Индию. За 9 месяцев 2022 года по этому направлению перевезено 79,2 тыс. тонн грузов, что в 8 раз больше показателя прошлого года», — сообщил Жумангарин.

Вместе с тем, по информации вице-премьера РК, успешному развитию коридора «Север-Юг» препятствуют барьеры инфраструктурного и «нефизического» характера. Среди них недостающие звенья и «узкие места» транспортной и логистической инфраструктуры, отсутствие скоординированного сквозного железнодорожного тарифа, бумажные процедуры пересечения границ. Сегодня эксперты насчитывают более 40 подобных барьеров. В итоге почти 50% транзитного времени тратится на пересечение границ, удваивая длительность авто и ж/д перевозок.

«Для устранения «узких мест» по коридору Север-Юг необходимо цифровизировать процесс контроля грузопотока на границах, гармонизировать таможенные процедуры и скоординировать тарифную политику. Ожидаемые результаты такой работы будут сопоставимы с отдачей развития физической инфраструктуры», — считает Серик Жумангарин.

Еще один большой проект Казахстана — развитие сети трансграничных хабов, которая включает строительство пяти приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации.

Как отметил вице-премьер, в этом году произошел рост транзитных железнодорожных перевозок через территорию Казахстана. К настоящему времени в республике сформированы и функционируют 5 международных ж/д и 8 автомобильных транзитных коридоров, несколько из которых синхронизированы с коридорами, проходящими по территории Российской Федерации. За 10 месяцев 2022 года общий объем перевозок в направлении РФ – Центральная Азия, РФ – Китай, РФ – Иран и РФ – Афганистан составил 8,9 млн тонн.

«Для дальнейшего наращивания транзитного грузопотока мы прорабатываем вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе Бахты с дальнейшим строительством новой железнодорожной линии «Аягоз - Бахты» и терминалом пограничного перехода», — поделился планами Серик Жумангарин.

Также в рамках выступления на пленарном заседании Форума Серик Жумангарин проинформировал, что за 9 месяцев нынешнего года торговля между Казахстаном и Россией составила $18,4 млрд, что на $1 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Российская Федерация выступает одним из стратегических торгово-экономических партнеров Казахстана. Экспорт в Россию вырос на 15,1% и составил $5,9 млрд. Россия продолжает лидировать в импортных поставках в Казахстан с долей 36%», — сказал Жумангарин.

В разрезе регионов наиболее активно торговые отношения с Россией развивают Абайская, Улытауская, Павлодарская и Костанайская области, чей товарооборот достиг $2,7 млрд. В целом, доля торговли приграничных областей во внешнеторговом обороте Казахстана и России за 6 месяцев т.г. составила 37,7% или $4,4.

«Сегодняшний форум подтверждает особый характер двусторонних отношений между нашими странами, являясь ежегодной площадкой, которая позволяет обозначить взаимный курс сотрудничества. В этом контексте, ставка, сделанная на приграничное сотрудничество, безусловно себя оправдала», — сказал вице-премьер РК.

По итогам 18-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Оренбурге были подписаны 7 межрегиональных и 10 коммерческих документов на общую сумму 23,3 млрд тенге ($50 млн).