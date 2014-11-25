Казахстан намерен завоевать три "золота" на Олимпиаде-2016 в Рио

Спорт
Ксения Воронина
Илья Ильин уверен в удачном выступлении казахстанских атлетов на Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz. Об этом двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира заявил сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, на которой подвели итоги прошедшего в ноябре в Алматы чемпионата мира по тяжелой атлетике. 

"Участие в соревнованиях такого уровня – это всегда напряжение, гордость и ответственность. Сейчас, когда напряжение позади, я испытываю огромную радость и счастье. Впереди еще один большой и важный рубеж – Олимпиада в Рио. На нашу команду возлагается огромная ответственность, которую мы должны оправдать. Я думаю, что с такой поддержкой, как у нас, это возможно. За нами сильное государство, за нами Президент, за нами поддержка болельщиков! Мы – победим!" – заявил Илья Ильин.
 
В итоговом брифинге приняли участие высокопоставленные представители казахстанской спортивной элиты – председатель Комитета спорта и физической культуры МКС РК Ельсияр Канагатов, президент Федерации тяжелой атлетики РК Жанат Тусупбеков, исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики РК Омар Мустафин, главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни и призеры ЧМ по тяжелой атлетике – Илья Ильин, Жасулан Кыдырбаев и Зульфия Чиншанло.

 По итогам ЧМ Казахстан вышел на третье место в общекомандном зачете, завоевав три золотые и две серебряные медали. 
Председатель Комитета спорта и физической культуры Ельсияр Канагатов считает, что одной из составляющих успеха нашей команды на мировом первенстве стала конкуренция.

"Честь проведения соревнования такого уровня – сам по себе успех для нашей страны. А в победу вложен огромный труд наших спортсменов и тренеров. Кроме того, сейчас появилась здоровая конкуренция среди спортсменов и тренеров. В спорте конкуренция всегда дает хороший результат. Начали проявлять себя молодые тренеры, которые амбициозно доказывают свое место в команде. И мы рады, что некие успехи прошли благодаря им", – отметил Канагагатов. 

Председатель Комитета спорта и физической культуры также сделал прогноз на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

"После Лондонской Олимпиады планка стоит высокая, и ребята знают, что завоевать такое же количество медалей нелегко, но мы будем к этому стремиться. У нас есть полтора года, и мы готовимся. В Казахстане появились молодые перспективные спортсмены. Минимальный прогноз на Олимпиаду-2016 – это три "золота". В конце года мы заслушаем тренерский совет, который представит план подготовки, завоевания лицензий и медалей. После чего подведем итог и объявим о нем, – сказал Ельсияр Канагатов. Он также подчеркнул,что ЧМ принес Казахстану несколько новых спортивных имен. – Открытием чемпионата стали молодые спортсмены Жанат Тусупбеков, Жазира Жапаркуль и Владимир Седов".

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