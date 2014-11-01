Политика
Казахстан направил средства на борьбу с лихорадкой Эбола
Казахстан через спецфонд ООН оказал финансовую помощь странам Африки по борьбе с вирусом Эбола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В конце октября 2014 года Правительство Казахстана перечислило денежные средства Добровольному многопартнерскому фонду ООН по борьбе с вирусом Эбола для финансирования деятельности Миссии ООН по борьбе с Эболой. Этот целевой фонд был создан в целях поддержки совместных усилий правительств и других партнеров и мобилизации необходимых добровольных взносов по решению проблем, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке. Его целью является мобилизация к началу ноября 2014 года $1 миллиарда – суммы, необходимой, по расчетам Всемирной организации здравоохранения, для ликвидации  вспышки заболевания", – указывается в распространенном пресс-релизе. 

Ранее к руководству нашей страны с просьбой об оказании финансовой помощи обратился Дэвид Набарро – специальный посланник генерального секретаря ООН по Эболе – вирусному заболеванию, крупная вспышка которого в Западной Африке, начавшаяся в марте 2014 года, становится опасным вызовом, представляющим угрозу всему миру.

В своем обращении спецпосланник особо подчеркнул, что Казахстан имеет реноме миролюбивого, стабильного и динамично развивающегося государства, отличающегося своей беспристрастностью и эффективным, сбалансированным подходом, уделяющим особое внимание многостороннему сотрудничеству, предотвращению конфликтов и посредничеству. "Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обладает огромным и непререкаемым авторитетом в международном сообществе как автор многих известных, серьезных и выверенных глобальных и региональных инициатив, как лидер мирового масштаба, поставивший целью внешней политики страны активное вовлечение в решение глобальных проблем", – отметил он. 

Ответственные по данному вопросу госорганы Казахстана серьезно рассмотрели обращение: "Как ответственное и последовательное государство – член ООН, надежный партнер всех мировых наций, получивший в минувшем году статус члена – наблюдателя Африканского Союза, Казахстан незамедлительно рассмотрел и поддержал данное обращение. При этом также учитывался и тот фактор, что помощь в первую очередь будет оказана непосредственно терпящему бедствие населению стран Африканского континента".

Сегодня ООН ставит 5 основных задач по борьбе с этим вызовом: остановить вспышку, обеспечить лечение инфицированных, предоставить необходимые услуги, поддерживать стабильность и предотвращать дальнейшее распространение вируса. Основная цель – остановить распространение болезни в срок от 6 до 9 месяцев. 

Пресс-служба МИД напоминает, что Казахстан, будучи активным приверженцем многосторонней дипломатии, выдвинул свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 годы. "Тот факт, что еще никогда в истории представители обширного субрегиона Центральной Азии не были представлены в Совете Безопасности ООН, накладывает еще большую ответственность на нашу страну за судьбы и проблемы всех регионов мира, подвергающихся транснациональным вызовам и угрозам современности", – говорится в пресс-релизе.

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