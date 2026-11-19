Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на III Форуме стратегических партнеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Опираясь на твердую решимость укреплять доверие внутри страны, мы в полной мере готовы к развитию взаимовыгодного партнерства со всеми передовыми университетами. Опыт Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева может служить ярким примером исполнения взаимных обязательств и достижения ощутимых результатов. В 2023 году университет совместно с Тяньцзиньским профессиональным университетом открыл первую в нашей стране мастерскую Лу Баня. Теперь такие мастерские действуют также в Астане и Алматы», - сказал Президент.

Он отметил, что этот успешный опыт следует развивать на благо наших экономик, уделяя приоритетное внимание инженерии, технологиям, цифровизации и природным ресурсам, включая редкоземельные металлы и критически важные минеральные ресурсы. Необходимо создать комплексную систему финансовой поддержки, которая с самого начала будет сопровождать промышленных и других партнеров, а также обеспечит вывод проектов непосредственно на рынок.

Говоря об вузах, он упомянул Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова.

«Мною принято решение присвоить Южно-Казахстанскому университету, носящему имя выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова, статус национального. Университет имени Ауэзова – крупнейший вуз региона, где сегодня получает образование каждый пятый студент мегаполиса. Национальный статус формирует высокую степень ответственности как для самого учебного заведения, так и для профильного ведомства. Поэтому Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова призван стать флагманом качественного образования, оплотом передовой науки и интеллектуальным центром региона», - сказал Президент.

Также Глава государства озвучил планы развития Казахстана в качестве академического хаба.