Общество
Казахстан не будет проводить Астанинский экономический форум отдельно в 2020 году
Лаура Тусупбекова
Казахстан не будет в 2020 году проводить отдельно Астанинский экономический форум в целях экономии средств. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе сообщил первый вице-премьер – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Мы решили в рамках межминистерского форума ВТО провести АЭФ. Тем самым, мы сэкономим средства. Отдельно АЭФ не будет, он будет проходить на полях межминистерской встречи", – сказал Алихан Смаилов.

Отметим, что Астанинский экономический форум – ежегодное деловое событие, в котором принимают участие эксперты, политики, бизнесмены и ученые из многих стран мира. В 2019 году темой форума стало "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики". 

Впервые Астанинский экономический форум состоялся в 2008 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В эпоху глобальных изменений мировой экономики назрела необходимость в создании международной площадки, где политики, инвесторы, ведущие экономисты и ученые могли бы найти эффективные решения в борьбе с глобальными вызовами современности.

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