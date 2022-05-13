Казахстан не будет транслировать "Евровидение – 2022"

В Агентстве "Хабар" объяснили, почему не будут транслировать "Евровидение - 2022" в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"По возникшим вопросам, касающимся трансляции EUROVISION 2022 и JESC 2022, должны сообщить следующее: как вы знаете, начиная с 2016 года, сразу после обретения статуса Ассоциированного члена Европейского Вещательного Союза, Агентство "Хабар" по традиции представляет вниманию своих зрителей международный песенный конкурс EUROVISION. Но в текущем году Агентство приняло нелегкое решение об отмене трансляции Гранд финала Конкурса в ночь на 15 мая.

К такому решению мы пришли из-за весьма низких рейтингов данного формата шоу. Кроме того, у нашей страны нет права отправлять отечественных исполнителей на конкурс, а для трансляции столь масштабного мероприятия требуются лицензионные выплаты. Также немаловажную роль играет время онлайн трансляции конкурса - не столь удобное для отечественного телезрителя", – говорится в информации Агентства.

Вместе с тем, отмечается, что телезрителей канала "Хабар" в июне ожидает трансляция красочного мероприятия "Summer Night Concert 2022" Венского Филармонического Оркестра (Австрия). Трансляция также стала возможной благодаря Ассоциированному членству в EBU.

"И наконец, очевидным остается факт того, что Агентство будет участвовать в JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST (JESC) в текущем году. Официальная информация будет представлена сразу после того, как Организационная комиссия JESC подтвердит право участия Агентства "Хабар" в текущем году. Оглашение списка участников ожидаем получить в скором времени. Агентство "Хабар" безусловно продолжит добрую традицию показа престижных мировых конкурсов, давая возможность молодым талантам нашей страны выступать и соревноваться на международной арене", – заключили в Агентстве.