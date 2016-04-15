Казахстан не будет занимать средства у МВФ – Акишев

Фото Владимира Третьякова
Казахстан не планирует занимать средства у МВФ. Об этом сообщил глава Нацбанка РК Данияр Акишев, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на агентство Reuters
.
"Никаких займов или получения иной финансовой помощи от МВФ мы не планируем", – сказал Акишев в преддверии своего участия в весенних встречах МВФ и Всемирного банка, которые пройдут в Вашингтоне.
Вместе с тем он заявил о том, что Нацбанк планирует продолжить совместную работу с
Международным валютным фондом в рамках получения технической помощи по
развитию системы прогнозирования и анализа макроэкономических переменных.
Напомним, что подробно о стратегии Нацбанка на ближайшее будущее Данияр Акишев подробно рассказал в недавнем интервью
"Казахстанской правде".