Казахстан не ожидает дальнейшего падения цен на нефть

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Дальнейшего падения цены на нефть ожидать не стоит. Об этом заявил главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов в ходе "круглого стола" на тему "Время глобальных испытаний: Новые вызовы", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По всей видимости, то падение цен на нефть, которое мы наблюдаем на протяжении последнего полугода, не является "оторванным" явлением, скорее всего, это можно расценивать как первую фазу начинающегося мирового финансового кризиса. Я думаю, что все-таки дальнейшего сильного падения ожидать не стоит. Нефтяная цена в среднем за год сложится на уровне $50", – сообщил Вячеслав Додонов в ходе выступления.
Эксперт отметил, что у Казахстана на сегодня существуют два метода противодействия негативным явлениям в экономике.
"Они включают в себя два основных направления – это стимулирование экономики, то есть те меры, которые были обозначены в программе "Нурлы жол", – это стимулирование внутренних расходов внутреннего спроса и потребления, в том числе за счет государственной поддержки инфраструктурных проектов малого и среднего бизнеса, финансового сектора. Плюс необходимость экономии бюджетных средств. Оба эти инструмента будут применяться", – отметил эксперт.