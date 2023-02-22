Казахстан не планирует снимать запрет на экспорт лука

Сразу 2 министра – сельского хозяйства и торговли и интеграции – высказались о возможности досрочного снятия запрета на экспорт лука из Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Лук появился, и сейчас он не является хедлайнером инфляции. Дешевым луком мы страну обеспечили. И сейчас средняя цена на лук – 160-170 тенге за килограмм. Есть лук по 130 и еще дешевле. И это хорошо, что он есть. А с производителями будем общаться, чуть попозже, будем изучать этот вопрос», – пообещал глава Минторговли Серик Жумангарин.

По его словам, вопрос снятия запрета на экспорт лука пока не рассматривается.

«Ничего не рассматриваем пока, никому ничего не будем обещать. Пока остается (запрет на экспорт лука из страны был введен 28 января 2023 года – прим. ред.)», – резюмировал Жумангарин.

В свою очередь министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что в прошлом году было собрано 1,2 млн тонн лука при объеме потребления в 300 тысяч тонн.

«Ситуация с луком стабилизировалась. Запасы лука составляют примерно 70 тысяч тонн по стране, из них чуть больше 30 тысяч – в Жамбылской области. Оптовые цены в Жамбылской области составляют 200 тенге, в Астане – 260-300 тенге, в магазинах – 300-360 тенге, в зависимости от того, какой лук и по какой цене завезли. Цены стабилизировались», – отметил он.

Между тем угроза вывоза лука сохраняется, поэтому, акцентировал министр, речи о досрочном снятии запрета на его экспорт нет.

«Мы ситуацию контролируем. В этом году будет посеяно достаточно лука... Без лука не останемся», – заверил Ербол Карашукеев.