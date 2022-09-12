Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос о том, предъявляли ли власти Казахстана требования о выдворении посла Украины Петра Врублевского, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Посол Украины Петр Врублевский находится сейчас в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не предъявляли, скорее всего, он сейчас консультируется о продолжении своей дальнейшей карьеры», - сообщил на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, в котором высказал своё отношение к русским. Такое заявление дипломата вызвало большой резонанс.

Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", – говорится в сообщении.

В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест.

Позже Петр Врублевский извинился за свои недопустимые высказывания.