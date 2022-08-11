Фото: Kazpravda.kz
Общество
Казахстан не продает военную технику в Великобритани – МИИР РК
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК опровергли информацию о покупке казахстанской техники Великобританией для Украины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В Казнете распространяется сообщение, в котором сказано, что Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании "Техноэкспорт", а договор на сумму в 46 миллионов долларов был заключен 16 июля 2022 года. 

"Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля. В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об экспортном контроле" экспорт и импорт вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляется на основании лицензий, выдаваемых министерством. В 2021 году и за истекший период 2022 года компания "Техноэкспорт" за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась", – прокомментировали в МИИР.

Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30), ракеты для БМ-21 "Град", БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасы 120 мм (для минометов и ПТРК "Конкурс") не выдавались.

"При этом экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны импортера (Сертификат конечного пользователя или Международный импортный сертификат), предусматривающего обязательную норму, что страна импортер не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения уполномоченного органа Республики Казахстан в сфере экспортного контроля. Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались", – сообщили в министерстве.

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