Казахстан немного улучшил позиции в Индексе социального прогресса

Общество
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В этом году республика занимает 63 место из 170 стран, передает Kazpravda.kz

Фото: ia-centr.ru

Результаты Индекса социального прогресса-2024 Международного исследовательского проекта Social Progress Imperative представил Институт экономических исследований РК.

В Индексе социального прогресса 2024 года Казахстан занял 63 место из 170 стран, улучшив результаты на 2 пункта по сравнению с результатами 2022 года. Общая оценка страны составила 69,73 балла, что выше среднемирового значения (63,44 балла).

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Дания (1 место), Норвегия (2 место) и Финляндия (3 место).

Казахстан опережает такие страны, как Катар (65 место), Вьетнам (66 место), Мексика (69 место), Перу (73 место), Россия (76 место), Китай (77 место), Узбекистан (81 место), Турция (85 место), Кыргызстан (86 место).

Из 12 компонентов улучшение произошло по 6 компонентам, по остальным 6 – ухудшение.

#Институт экономических исследований РК #Результаты Индекса социального прогресса

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