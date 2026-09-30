Казахстан обновит механизм межгосударственного розыска лиц в рамках СНГ

Курултай на заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года, сообщает Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, Протокол был подписан 8 октября 2024 года в Москве на заседании Совета глав государств СНГ.

Основное изменение касается порядка обмена информацией между компетентными органами стран Содружества. Документ предусматривает перевод такого обмена в электронный формат.

Как отмечается, это позволит повысить оперативность и эффективность совместных мер по установлению и задержанию лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также проведению межгосударственного розыска.

Обновленный механизм должен обеспечить более быстрое взаимодействие правоохранительных органов государств – участников СНГ при обмене необходимой информацией о разыскиваемых лицах.

Протокол подлежит ратификации в Казахстане, поскольку в соответствии с подпунктами 1) и 2) статьи 11 Закона «О международных договорах Республики Казахстан» он непосредственно затрагивает права человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотренные законами Республики Казахстан.