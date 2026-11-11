Казахстан обошел ряд развитых стран по скорости и доступности мобильного интернета

Цифровизация
Дана Аменова
корреспондент

Казахстан занял седьмое место по дешевизне мобильного интернета среди 55 стран с наиболее высокой скоростью соединения. При этом стоимость одного гигабайта в стране более чем в четыре раза ниже среднемирового показателя. Об этом свидетельствует анализ международных данных, проведенный Finprom.kz, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Согласно исследованию Broadband Genie за 2026 год, медианная стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Казахстане составляет около 0,3 доллара. Средний же показатель по 234 странам и территориям достигает 1,23 доллара. Таким образом, интернет-трафик в Казахстане обходится более чем в четыре раза дешевле среднемирового уровня. По этому показателю страна занимает 53-е место среди 234 государств и территорий.

При оценке доступности интернета учли также и такой показатель, как скорость передачи данных. Аналитики Finprom.kz сопоставили сведения Broadband Genie с показателями стран, входящих в топ-55 мирового рейтинга по скорости мобильного интернета Speedtest Global Index. По результатам сравнения Казахстан занял седьмое место по дешевизне мобильного интернета в этой группе. Средняя месячная стоимость составляет 10,65 доллара против более чем 27 долларов в среднем по странам группы.

Таким образом, казахстанские пользователи платят за мобильный интернет более чем в 2,5 раза меньше. При этом скорость мобильного интернета в Казахстане достигает в среднем 93 Мбит/с, что соответствует 51-му месту в мире. По данному показателю страна опережает Канаду, Великобританию, Италию, Испанию, Ирландию и ряд других государств.

Для сравнения, в Канаде, где скорость мобильного соединения ниже казахстанской, месячная стоимость интернета примерно в 5,5 раза выше. В ОАЭ и Катаре пользователи платят за мобильный интернет более чем в пять раз больше, а в Кувейте – свыше чем в семь раз.

О доступности интернета свидетельствует и тот факт, что за последние шесть лет потребление мобильного интернета в Казахстане увеличилось более чем в 2,3 раза: со 120 ГБ в 2019 году до 283 ГБ в 2025-м. Высокий уровень потребления отражает растущую роль цифровых сервисов в повседневной жизни. Казахстанцы активно используют мобильный интернет для получения государственных услуг, банковских операций, онлайн-покупок, образования, работы и общения.

Таким образом, международные сравнения показывают, что Казахстану удается сочетать относительно высокую скорость мобильного интернета с доступной стоимостью услуг и высоким уровнем потребления трафика.

Дальнейшее развитие инфраструктуры связи будет иметь ключевое значение для сохранения этих позиций в условиях растущего спроса на цифровые услуги и технологии.

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