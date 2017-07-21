"Казахстан" объявил кастинг ведущих с навыками выживания в дикой природе

Казахское географическое общество совместно с телеканалом "Казахстан" запускает ТВ-проект "24 часа в объятиях природы" и объявляет о кастинге на роль ведущего, передает Kazpravda.kz
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К претендентам предъявляются следующие требования: это должен быть мужчина 30–40 лет, в совершенстве владеющий казахским языком, обладающий навыками, необходимыми для выживания в природе, и отличными спортивными данными.
Резюме, фото и видеопрезентации нужно направлять по адресу: cast[email protected]
или на номер +7 (747) 864-70-95 (WhatsApp).