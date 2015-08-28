Экономика
Казахстан обязался помогать инвесторам Сербии
Жания Уранкаева
На казахстанско-сербском бизнес-форуме с участием Премьер-Министра Казахстана Карима Масимова и Президента Сербии Томислава Николича были подписаны два меморандума о взаимопонимании между АО KAZNEX INVEST и Торгово-промышленной палатой Сербии, а также о взаимопонимании АО KAZNEX INVEST и Energotehnika-Juzna Backa d.o.o., передает корреспондент Kazpravda.kz

Заместитель председателя Правления АО "Национальное агенство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST Алмаз Айдаров рассказал о двусторонней договоренности, которая приведет к повышению товарооборота между странами. "Мы подписываем договор, по которому обязуемся помогать сербским инвесторам здесь, в Казахстане, а они у себя – нашим, и надеемся, что после этого товарооборот, общими усилиями наших дипломатических представительств и наших инвестиционных компаний, будет расти", – выразил свое мнение Айдаров. 

Сейчас, уточнил он, торговые отношения между Казахстаном и Сербией – только на стадии своего развития. "Цифры товарооборота невелики – около 6 миллионов долларов за 10-летний период. Мы связываем это в первую очередь с тем, что в Сербии, как все помнят, длительный период были экономические блокады, проблемы в регионе. Поэтому сейчас мы стараемся нагнать упущенную возможность между двумя странами и, несомненно, этот приезд сербской делегации в это сложное время говорит о многом", – подчеркнул Айдаров.

Советник президента Торгово-промышленной палаты Республики Сербия Велько Йованович сообщил, что подписание документов является доказательством заинтересованности в сотрудничестве. "Сферы, в которых мы предлагаем сотрудничество, – это строительство, индустрия строительных материалов. Здесь – представители компаний с огромным опытом на иностранных рынках в области высотного, малоэтажного строительства, индустрии дорог, энергетики и горного дела, возобновляемых источников энергии, металлургии, машиностроения и судостроения, оборудования и услуг в различных сферах экономики. Бизнес-форум позволит обменяться опытом технологий и знаниями", – сказал Йованович.

По словам Йовановича, Сербия заинтересована в участии в "ЭКСПО-2017" и воспользуется всеми предоставленными возможностями для инвесторов.

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