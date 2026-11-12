Казахстан обыграл Мексику на отборочном турнире по керлингу

Мужская сборная Казахстана по кёрлингу продолжает выступление на отборочном турнире, который проходит в Абердине (Шотландия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В пятом матче группового этапа казахстанская команда одержала победу над Мексикой со счётом 9:3. Однако в следующей встрече сборная Казахстана уступила Испании – 4:7.

После шести проведённых матчей в активе казахстанских кёрлингистов три победы и три поражения. С таким результатом команда делит четвёртое место в группе А с Австрией.

Лидирует Норвегия, выигравшая все шесть встреч. Вторую строчку занимает Дания (пять побед), третью – Турция (четыре). Заключительный матч группового этапа Казахстан проведёт 12 ноября против Гонконга.

Напомним, что в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. По итогам турнира шесть сборных получат право сыграть на чемпионате мира-2027.