Казахстан обыграл Португалию в отборе на Евро-2016 по футзалу

Спорт
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Фото с сайта МФК "Кайрат"
Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Португалии в отборочном раунде чемпионата Европы-2016, который проходит в Румынии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча группы 7 завершилась со счетом 3:1. Сборная Португалии вышла вперед уже на третьей минуте благодаря голу Рикардинью. Стоит отметить, что в концовке первого тайма красную карточку получил нападающий сборной Португалии Кардинал, но Казахстан этим воспользоваться не смог.

Однако на 28-й минуте подопечные Какау все же восстановили равновесие в игре. Гол на свой счет записал Николай Пенгрин. На 36-й минуте сборная Казахстана вышла вперед, отличился Михаил Першин, использовавший точную передачу Серика Жаманкулова. А на последней минуте казахстанские футболисты и вовсе сделали счет 3:1. Гол в пустые ворота через всю площадку забил голкипер сборной Казахстана Игита.

Для сборной Казахстана эта победа стала первой на турнире. Теперь в их активе три очка, также как у сборных Португалии и Румынии. Правда, последним еще предстоит провести второй матч на турнире с командой Грузии. Заключительный матч в группе сборная Казахстана сыграет 21 марта против команды Грузии. Начало встречи в 21:00 по времени Астаны.

Напомним, что в стартовой игре казахстанские футболисты уступили команде Румынии со счетом 4:6. А сборная Португалии разгромила команду Грузии - 7:0.

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