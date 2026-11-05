Казахстан обыграл Японию в стартовом матче чемпионата Азии по хоккею

Хоккей

Со счетом 3:2 казахстанская сборная победила японцев, сообщает Kazpravda.kz

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В корейском Чонджу только что завершился первый матч мужского чемпионата Азии по хоккею с шайбой. Отечественная сборная под руководством Талгата Жайлауова победила Японию, но сама игра получилось непростой.

В стартовой двадцатиминутке японцы первыми открыли счет, когда реализовали большинство усилиями Юто Танеичи - 1:0. Спустя минуту с небольшим нападающий казахстанцев Максим Мухаметов восстановил равновесие - 1:1. Дважды сборная Казахстана имела возможность выйти вперед, благодаря большинству, однако до конца периода отечественные хоккеисты так и не развить свой успех, хотя перебросали своего соперника - 15:7.

На 8-й минуте второго периода форвард Александр Мигунов вывел сборную Казахстана вперед - 2:1, но японцам удалось отыграться через шесть минут - 2:2 и счет снова стал равным.

В заключительном отрезке матча шайба защитника Кирилла Никитина в большинстве стала победной - 3:2.

 

#Азия #чемпионат #сборная #хоккей

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