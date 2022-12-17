Казахстан одержал победу на молодежном чемпионате мира по хоккею

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по хоккею победила в четвертом матче молодёжного чемпионата мира в группе А первого дивизиона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национального олимпийского комитета РК.

Форвард Роман Ермак оформил дубль и признан лучшим игроком матча, Всеволод Логвин забил шайбу и сделал две результативные передачи. Алдияр Нурлан также оформил ассистентский дубль. Еще один гол на счету Даниила Цыбина.

Матч в итоге завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанской сборной.