Женская команда Казахстана по гандболу продолжает свое выступление на чемпионате Азии, который проходит в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В третьем матче группового этапа казахстанские гандболистки одержали победу над сборной Узбекистана со счетом 32:29.

Таким образом, национальная команда выиграла все три проведенных матча.

Ранее в группе В Казахстан обыграл Австралию и Индию.

Заключительный матч группового раунда наши спортсменки проведут против Южной Кореи.

Отметим, что четыре лучшие команды по итогам чемпионата Азии получат путевки на чемпионат мира 2027 года.