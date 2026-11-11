Казахстан одержал вторую победу на отборочном турнире по керлингу

Мужская сборная Казахстана по кёрлингу продолжает выступление на отборочном турнире, который проходит в Абердине (Шотландия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Наша команда обыграла Австрию со счётом 7:4.

В четвёртом матче группового этапа казахстанская команда встретилась со сборной Норвегии, уступив сопернику со счётом 1:6.

Таким образом, после четырёх матчей сборная Казахстана имеет в активе две победы и два поражения. На 10 ноября команда занимает промежуточное пятое место в группе А.

Лидируют Норвегия и Турция, выигравшие все четыре встречи.

Напомним, по итогам турнира шесть лучших сборных получат право сыграть на чемпионате мира-2027.