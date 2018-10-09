Казахстан одним из первых инициирует межрелигиозный диалог – верховный муфтий РК
Жанат Тукпиев
Председатель духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз отметил, что Казахстан стал одним из первых инициаторов в продвижении межрелигиозного диалога. По его словам, это уже дает свои плоды в установлении мира, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы видим, что Казахстан стал одним из первых инициатором таких съездов. Единство и межконфессиональный диалог играют большую роль в установлении мира. Нет ни одного шага и ни одного благого деяния, воздаваемого больше, чем шаг, направленный на примирение людей. Думаю, что по этой причине Казахстан по инициативе Главы государства проводит съезд мировых и традиционных религий. Это дает свои плоды", – сказал Серикбай кажы Ораз на XVII заседании секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий.
По его словам, с каждым разом число делегатов увеличивается.
"На этом съезде принимают участие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма. В конце мероприятия будет принята декларация с мнениями и заключениями съезда. Это еще раз доказывает, что Казахстан одним из первых продвигает межрелигиозный диалог", – отметил верховный муфтий РК.
Напомним, VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в Астане 10−11 октября. Он будет посвящен теме "Религиозные лидеры за безопасный мир".