Казахстан официально признан страной, свободной от птичьего гриппа

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На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных вышла информация о признании Казахстана страной, свободной от птичьего гриппа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
"Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии. Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которой являются – яичное и мясное производство. Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти меры направлены на реализацию поручения Президента РК по открытию новых рынков.