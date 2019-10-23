Казахстан официально признан страной, свободной от птичьего гриппа

Общество
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Фото из открытых источников
На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных вышла информация о признании Казахстана страной, свободной от птичьего гриппа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.   

"Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии. Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которой являются – яичное и мясное производство. Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры направлены на реализацию поручения Президента РК по открытию новых рынков.

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