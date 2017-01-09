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​Казахстан – ООН

Владимир Осипов

Важными вехами в развитии сотрудничества между РК и ООН стали официальные визиты в Казахстан генеральных секретарей ООН Кофи Аннана (17–18 октября 2002 года) и Пан Ги Муна (6–7 апреля 2010 года). Кроме того, Пан Ги Мун в качестве главы ООН представлял Организацию на саммите ОБСЕ 1–2 декабря 2010 года в Астане. Генсек ООН также участвовал в V Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане 9–10 июня 2015 года.

За время своего членства в рядах ООН Казахстан не только успешно интегрировался в международное сообщество государств, но и занял в нем заметное место. В рамках ООН в разные годы Нурсултан Назарбаев выдвинул множество инициатив. Назовем наиболее важные:

– созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА);

– создание Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА);

– реабилитация зон экологичес­кой катастрофы Арала и Семипалатинска;

– программа партнерства «Зеленый мост», которая была поддержана на двух конференциях регио­нальных комиссий ООН (ЭСКАТО и ЕЭК) и на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20»;

– разработка Глобальной энерго­экологической стратегии, основные компоненты которой отражены в итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20»;

– объявление 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний;

– объявление 2010 года и 2013–2022 годов Международным годом и Международным десятилетием сближения культур;

– Манифест Главы государства «Мир. XXI век» был направлен в адрес руководства ООН и распространен на шести официальных языках среди всех государств – членов ООН в качестве документа Генассамблеи и в качестве докумен­та Совбеза;

– в свете реализации соответствующей инициативы Главы государства председателем ГА ООН 6 мая 2016 года был созван Диалог высокого уровня «Религии за мир». 

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