Таким образом, действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в элект­рической энергии, по­этому, как подсчитали в Мин­энерго, к 2035 году необходимо ввести новые генерирующие источники суммарной мощнос­тью 17,5 ГВт.

Согласно последним данным Минэнерго РК, к 2035 году потреб­ление электроэнергии в стране составит около 153 млрд кВт•ч. Максимальные электрические нагрузки к этому времени достигнут уровня 22,7 ГВт. С учетом 10-процентного резерва мощности потребность будет составлять 24 ГВт.

Идея строительства АЭС в стране возникла не на пустом месте. О необходимости атомной генерации спорили и раньше, но веских оснований в ее пользу прежде было недостаточно.

По его словам, эти компании лидируют на рынке атомных технологий. Казахстанские специалисты уже посетили их объек­ты – действующие АЭС или еще только строящиеся. Особое внимание было уделено крите­риям безопас­ности, мощности и стоимости.

– В настоящее время в Казах­стане­ проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов республики и возможному влиянию АЭС на окружающую среду. Составлен шорт-лист из четырех компаний, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. В это число входят корейская KHNP, китайская CNNC, российский «Росатом» и французская EDF, – отмечает директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов.

Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го. Решающим условием при выборе станет безопасность.

В то же время на сектор генерации воздействует ряд факторов по снижению экологического влияния, в том числе принятые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (к 2030 году снижение выбросов на 15% к уровню 1990 года) и достижению углеродной нейт­ральности к 2060 году.

В Казахстане разрабатывается Стратегия низкоуглеродного развития до 2035 года, которая предусматривает меры по глубокой декарбонизации. Строительство АЭС поможет решить не только вопросы нехватки электроэнергии в будущем, но и, наряду с ВИЭ, внесет свой вклад в развитие низкоуглеродной генерации в стране. Еврокомиссия включила атомную энергетику и природный газ в так называемую «зеленую таксономию ЕС» – классификатор экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.

Учитывая научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также различные трудности, связанные с энергетическим переходом в ряде стран, Еврокомиссия полагает, что атомная энергетика поможет упростить задачу.

В этой связи из упомянутых 17,5 ГВт новых энергетических мощностей примерно 11 ГВт являются источниками низкоуглеродной генерации, в том числе 6,5 ГВт – возобновляемых источников энергии. Однако, учитывая нестабильность выработки электроэнергии объектами ВИЭ из-за зависимости от погодных условий, времени года и суток, невозможно рассматривать их в качестве источников базовой мощности в энергосистеме респуб­лики. С другой стороны, ввиду повсеместного отказа международных финансовых организаций от финансирования проектов строительства угольных электростанций дальнейший ввод новой угольной генерации сильно ограничен.

Поэтому в Энергетическом балансе страны в качестве одного из источников базовой генерации предусмотрена атомная электрическая станция установленной мощностью свыше 2 ГВт. Она позволит покрыть дефицит базовой мощности, снизив зависимость нашей энергосистемы от энергосистем сопредельных государств.

Премьер-министр Алихан Смаи­лов в интервью национальному телеканалу Qazaqstan отметил: если мы опережающими темпами не обеспечим отечественную экономику необходимым объемом электроэнергии, то дальнейшее ее развитие будет крайне затруднено.

Таким образом, главные аргументы в пользу строительства АЭС для Казахстана – диверсификация и «озеленение» энергетики. Кроме того, наша страна уже имеет богатую историю мирного использования атома. В Казахстане­ есть все возможности для развития атомной энергетики.

– Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Имеем свое производство компонентов ядерного топлива. Кроме того, у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана, – отмечает директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов.

В прошлом году на базе АО «Ульбинский металлургический завод» открылось предприятие по выпуску ядерного топлива для атомных электрических станций Китая.

Об «атомном сердце» – прозрачно

История атомной энергетики охватывает период более полувека, за это время она стала традиционной отраслью энергетики. В настоящее время 31 страна экс­плуатирует атомные элект­ростанции. По состоянию на август 2022 года в мире насчитывается 438 энергетических реакторов общей мощностью около 393,3 ГВт, еще 56 реакторов мощностью 57,8 ГВт находятся на стадии сооружения.

Странами, обладающими значительными атомными энергетическими мощностями, являются США, Франция, КНР, Япония, Россия и Южная Корея с более чем 25 ГВт установленной мощности у каждой. Канада и Украина имеют около 13 ГВт, а Великобритания, Германия, Швеция, Испания, Индия и Бельгия располагают установленной мощностью АЭС около 5–10 ГВт.

Еще в 18 странах имеются один или несколько реакторов с установленной мощностью в диапазоне 0,4–4 ГВт каждый.

В нынешних условиях мирового энергетического кризиса ряд ведущих стран принял решение о возобновлении ядерно-энергетической программы. Например, Франция сделала ставку на возрождение ядерной энергетики после десяти лет раздумий и планирует ввести от шести до 14 новых реакторов, первый из которых должен быть запущен в строй к 2035 году.

Такие страны – «новички» атомной энергетики, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, ведут активную работу по строительству АЭС. Ранее отказавшаяся от АЭС Польша сейчас проявляет интерес к возобновлению своих атомных энергетических программ. Активизируются государства Африки и Ближнего Востока.

Ядерная энергия обеспечивает около трети мирового низкоуг­леродного производства элект­роэнергии. Многие государства считают ядерную энергетику проверенной, безопасной, чис­той, экономичной, поддающейся автоматизации технологией. Именно поэтому у мировой атомной отрасли, уверены эксперты, вполне позитивные перспективы. Согласно сценарию международного энергетического агентства (МЭА) может потребоваться увеличение мощностей ядерной энергетики по меньшей мере вдвое к 2050 году.

Нелишним будет напомнить, что эта наукоемкая отрасль за последние два десятилетия претерпела много изменений. Новые технологии продлили срок службы АЭС с 25 до 60 и более лет, и значит, действующие мощности стали выводиться из оборота в четыре раза реже.

С 70-х годов прошлого столетия глубина выгорания топлива выросла наполовину, то есть на производство того же объема энергии теперь уходит меньше топлива. Эксперты отмечают возрождение интереса к передовым альтернативным конструкциям тепловыделяющих элементов («сердцу реактора»), которые многократно повышают эффективность работы. Теперь осталось пристально взглянуть на это «сердце» и понять, по силам ли нам с ним работать.

В новых конструкциях радио­активные отходы образуются в небольшом объеме. Современные атомные электростанции оказывают на порядок меньшее радиационное воздействие на население, чем угольные ТЭС.

Суммируя многие достоинства применения мирного атома, страны развивают ядерную энергетику для надежного энергоснабжения и сокращения выбросов парниковых газов.

Исследования в пользу надежности

– Сегодня культура безопас­ности в атомной отрас­ли находится на очень высоком уровне. Любой инцидент, любая авария – это в первую очередь ситуация, из которой по максимуму извлекаются уроки. По результатам глубокого анализа устраняются или сводятся к минимуму факторы, даже маловероятное влияние или стечение которых может привести к трагичным последствиям. В атомной энергетике такая работа ведется постоянно, – говорит генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.

Он же приводит еще один важный аспект в поддержку безопас­ности АЭС. В настоящее время в мире проектируются реакторы IV поколения, а строятся и успешно эксплуатируются реакторы поколения III+.

Современное поколение реакторов уже имеет так называемые активные и пассивные системы безопасности, которые при любом проектном инциденте или аварии способны привести объект в безопасное состояние даже без участия человека.

Как подчеркивает Эрлан Батырбеков, даже если произойдет тяжелая авария с расплавлением активной зоны, у таких реакторов имеется множество рубежей защиты от выхода радиоактивных веществ за пределы площадки атомной станции, а также системы и алгоритмы так называемого управления аварией.

К таким рубежам защиты относятся особая конструкция топливной сборки, корпуса реактора, а также специализированной защитной оболочки, построенной вокруг реактора, так называемого контайнмента, выдерживающего падение на него самолета. Вместе с тем под реактором предусматривается специальная ловушка расплава, которая в случае нарушения целостности корпуса реактора не допустит разрушения шахты и проникновения расплавленного ядерного топлива в грунт.

Все эти меры, уверяет эксперт, позволяют существенным образом снизить вероятность и негативные последствия аварии, подобной Чернобыльской или Фукусимской, и фактически исключить ее возможное негативное влияние на население и окружающую среду, ограничив зону воздействия территорией площадки АЭС.

Уникальный опыт исследований в области безопасности атомной энергетики есть и в Национальном ядерном центре РК (НЯЦ РК). Это исследования в поддержку выработки решений по минимизации последствий тяжелых аварий на АЭС, результаты которых востребованы ведущими мировыми производителями ядерных реакторов. Особое место занимают исследования в поддержку безопасности новых проектов энергетических ядерных реакторов IV поколения.

Как правило, на сооружение АЭС уходит не менее 10 лет, и успех такого длительного проекта будет зависеть не столько от программ профильных ведомств, сколько от степени доверия и поддержки населения. Министр энергетики Болат Акчулаков в одном из интервью заметил, что прекрасно понимает противников атомной станции. Многие их фобии связаны с бывшим испытательным ядерным полигоном, существовавшим в советское время. «Наверное, это небезос­новательно, но с точки зрения гражданской энергетики таких больших рисков нет», – добавил министр. По его словам, риски есть всегда, но их нужно правильно просчитывать и управлять ими.

Атомные станции могут стать чистым, надежным, безопасным, современным источником энергии по приемлемой цене. Но будущее ядерной энергетики зависит от общественного мнения. А сильнее всего на него влияют опасения по поводу радиации.

Своевременные коммуникации и участие общественности в проектах ядерной энергетики способствуют успешной реализации потенциала ядерной отрасли. Недостаток информации или ее закрытость, напротив, наносят вред. «Прозрачное» информирование дает в первую очередь населению ответы на все злободневные вопросы.

Многолетний опыт эксплуатации АЭС в разных странах показывает, что залогом успешного и безопасного внедрения ядерной энергетики является участие всех заинтересованных сторон в разработке специальной ядерно-энергетической программы, принятии инвестиционных решений, в выборе площадок для строительства АЭС и пунктов захоронения отходов.