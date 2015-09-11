Казахстан остался на 50-м месте в промежуточном рейтинге УЕФА

Сборная Казахстана по футболу осталась на 50-м месте в промежуточном рейтинге УЕФА, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
. Всего в данном рейтинге 54 сборные.
Стоит отметить, что сборная Казахстана в сентябре провела два выездных поединка. Сначала проиграла
команде Чехии со счетом 1:2, а затем сыграла
вничью с Исландией – 0:0. Чехи поднялись с 17-го на 13-е место, а исландцы опустились с 22-го на 23-е.
Лидирует в рейтинге сборная Германии. На втором месте располагается Испания, а на третьем – Англия. Самый большой скачок совершила сборная России. Победы над шведами (1:0) и Лихтенштейном (7:0) подняли россиян на девять строчек в рейтинге, и теперь они идут одиннадцатыми. С полным списком можно ознакомиться здесь
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