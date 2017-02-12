Казахстан осудил запуск баллистической ракеты северокорейскими властями

Министерство иностранных дел Республики Казахстан распространило заявление по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой, передает Kazpravda.kz
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"Республика Казахстан решительно осуждает запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 12 февраля 2017 года, что является грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", – подчеркивается в заявлении.
При этом в МИД отметили что Казахстан, являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV ДВЗЯИ, а также председателем Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, считает действия КНДР "крайне безответственными".
"Они оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности, как в региональном, так и глобальном масштабах, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира по обеспечению безъядерного будущего. Казахстан твердо убежден, что залогом глобальной безопасности является избавление мира от ядерного оружия и призывает КНДР незамедлительно вернуться за стол переговоров в шестистороннем формате с участием Китая, России, США, Республики Корея и Японии и полностью отказаться от ядерных амбиций", – добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Сегодня ночью (в 04.55 аст.) Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 350 км, упав в акватории Японского моря. Эти действия КНДР премьер Синдзо Абэ, находящийся на переговорах в США, назвал провокацией и попыткой привлечь внимание мирового сообщества.