Казахстан осуждает испытание водородной бомбы КНДР – МИД РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало на своем сайте заявление по поводу ядерного испытания в КНДР, сообщает Kazpravda.kz.
"3 сентября 2017 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении испытания водородной бомбы. В этой связи Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Казахстан считает, что данные действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.
Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и вновь призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам по ядерной проблеме", – говорится в заявлении ведомства.
"3 сентября 2017 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении испытания водородной бомбы. В этой связи Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Казахстан считает, что данные действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.
Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и вновь призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам по ядерной проблеме", – говорится в заявлении ведомства.