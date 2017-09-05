Казахстан осуждает испытание водородной бомбы КНДР – МИД РК

Политика
Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало на своем сайте заявление по поводу ядерного испытания в КНДР, сообщает Kazpravda.kz.

"3 сентября 2017 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении испытания водородной бомбы. В этой связи Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Казахстан считает, что данные действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и вновь призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам по ядерной проблеме", – говорится в заявлении ведомства.

Популярное

Все
Основа государственности и общественного согласия
Куда едем мы и кто едет к нам?
Цвети, Астана!
Вместе за чистый город
Aqjaiyq Tourism Fest: от местных пляжей до «марсианских» пейзажей
Золотой овертайм в Семее
Перезагрузка «Астаны»
Чудесные спасения англичан и бельгийцев
Главное в жизни, искусстве и семье – корни и традиции
Новая реальность
Голос народа, его память и дыхание
Толе-би – политик, дипломат и судья
Зеленое сердце Туркестана
Просвещение, карамель и капитал
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Древние тюрки и цифровые номады
Изучены сокровища сакских курганов
Биоэкономика как новая нефть
Правовой фундамент развития страны
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
В Казахстан придет долгожданная прохлада
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Плюс один новый завод в Казахстане
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Газета стала судьбой
Легенда казахской оперы: в Караганде прошла выставка к 100-летию Ермека Серкебаева
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве

Читайте также

В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическо…
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]