Казахстан осуждает нападение на Charlie Hebdo в Париже – МИД РК

Фото с сайта www.bbc.com
Казахстан осуждает нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел РК.
"Казахстан осуждает варварское нападение, произошедшее в Париже 7 января 2014 года. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы поддерживаем Францию в борьбе с экстремизмом во всех его проявлениях и намерены продолжить работу с нашими международными партнерами в противостоянии этой гнусной угрозе", – говорится в распространенном сообщении.
Напомним, нападение
на офис Charlie Hebdo произошло в 11.30 утра 7 января. Вооруженные автоматами и гранатометами мужчины устроили в редакции стрельбу. Атака сопровождалась криками "Аллах акбар" и "Мы отомстили за пророка". По последним данным, погибли 12 человек, 20 ранены.