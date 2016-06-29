Политика
Казахстан осуждает террористический акт в Стамбуле – МИД
Айнур Курамысова
Министерство иностранных дел сделало официальное заявление по факту террористического акта в Стамбуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт, совершенный 28 июня 2016 года в Стамбуле. Выражаем глубокие соболезнования правительству и всему братскому народу Турции, родным и близким жертв этого бесчеловечного преступления", – говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан вновь подтверждает свою поддержку бескомпромиссной борьбе с терроризмом в любых его проявлениях и призывает к дальнейшему укреплению координации международных усилий на этом направлении, в том числе через создание широкой международной контртеррористической коалиции (сети).

Согласно предварительной информации ведомства, граждан Казахстана среди жертв и пострадавших нет. Дипломатическое представительство нашей страны продолжает проверять информацию.

Напомним, в результате террористических атак погибли по меньшей мере 36 человек, 147 – ранены.

Глава правительства Казахстана Карим Масимов выразил соболезнования своему турецкому коллеге Бинали Йылдырыму в связи с терактом в аэропорту Стамбула. 

Соболезнования родным и близким погибших в связи с трагическими событиями в аэропорту имени Ататюрка выразил также национальный авиаперевозчик "Эйр Астана".  Компания вернет деньги отказавшимся от поездки в Стамбул пассажирам.

Популярное

Все
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Яркий праздник Сабантуй
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Новые знания и инновационные технологии
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Вредный мотылек
Эхо трагедии
Перетянули всех
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Представлена книга «Кенесары-хан»
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Политика
Созвано совместное заседание палат Парламента Казахстана
Политика
Эксперты высказались о роли партии "AMANAT" в прошедшем реф…
Политика
ОБСЕ высоко оценила итоги референдума в Казахстане
Политика
Астанинский процесс по Сирии: делегации каких стран прибуду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]