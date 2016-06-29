Казахстан осуждает террористический акт в Стамбуле – МИД
Айнур Курамысова
Министерство иностранных дел сделало официальное заявление по факту террористического акта в Стамбуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Казахстан решительно осуждает террористический акт, совершенный 28 июня 2016 года в Стамбуле. Выражаем глубокие соболезнования правительству и всему братскому народу Турции, родным и близким жертв этого бесчеловечного преступления", – говорится в заявлении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан вновь подтверждает свою поддержку бескомпромиссной борьбе с терроризмом в любых его проявлениях и призывает к дальнейшему укреплению координации международных усилий на этом направлении, в том числе через создание широкой международной контртеррористической коалиции (сети).
Согласно предварительной информации ведомства, граждан Казахстана среди жертв и пострадавших нет. Дипломатическое представительство нашей страны продолжает проверять информацию.
Напомним, в результате террористических атак погибли по меньшей мере 36 человек, 147 – ранены.
Глава правительства Казахстана Карим Масимов выразил соболезнования своему турецкому коллеге Бинали Йылдырыму в связи с терактом в аэропорту Стамбула.
Соболезнования родным и близким погибших в связи с трагическими событиями в аэропорту имени Ататюрка выразил также национальный авиаперевозчик "Эйр Астана". Компания вернет деньги отказавшимся от поездки в Стамбул пассажирам.