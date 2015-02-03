Казахстан отказывается от классического многоборья в конькобежном спорте

Спорт
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Фото с сайта comode.kz
Федерация конькобежцев Казахстана приняла решение отказаться от дистанции 10 000 м в программе многоборья и заменить ее на 1 000 м. Таким образом, Казахстан станет первой в мире страной, перешедшей на новую формулу проведения турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

Так, национальное первенство, запланированное на конец марта, состоится по следующей программе: женщины – 500, 3 000, 1 000 и 1 500 м, мужчины – 500, 5 000, 1 000 и 1 500 м.

Реформа Международной федерации конькобежного спорта была воспринята неоднозначно. С критикой нового формата выступили такие стайеры, как Свен Крамер и Мартина Сабликова, которым по сумме многоборья будет практически нереально бороться со специалистами на средних дистанциях. Не в восторге и болельщики из Нидерландов, где традиционно любят не только длинные, но и сверхдлинные марафонские дистанции. Возможно, формат классического многоборья будет пересмотрен. 10 000 м у мужчин и 5 000 м у женщин пока остаются в программе чемпионатов мира и Олимпийских игр.

"Однако бизнес диктует свои условия. Точнее, анализ рейтинга телевизионных трансляций и продаж билетов на стадионах. "Десятка" занимает много телевизионного эфира и не так интересна широкому кругу зрителей, как спринтерские дистанции", – говорится в информации.

"Мы являемся одной из первых стран, которая будет проводить национальный чемпионат в новом формате. Я думаю, такой формат чемпионата для нас более приемлем, потому что у нас нет стайеров высокого класса. Мы решим сразу две задачи: повысим уровень конкуренции на чемпионате. Спортсменам, которые у нас специализируются на средних дистанциях, это даст возможность выступать на "длине" и поднять свою выносливость", – говорит главный тренер сборной Казахстана Вадим Саютин.

"В новом формате за медали смогут бороться такие спортсмены, как Денис Кузин, Александр Жигин и Федор Мезенцев. Что, безусловно, возродит интригу, которой не наблюдалось уже несколько лет. Добавит закрытию сезона остроты и проведение третьего по счету конькобежного марафона. Единственного конькобежного турнира в стране, имеющего денежный призовой фонд", – отмечается в сообщении.

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