Казахстан откроет консульство в черногорской Подгорице

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Предполагается, что данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

Фото: ru.wikivoyage.org

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.

Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

"Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в Вашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества. Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.

"Господин президент, я очень рад встрече с Вами. Как Вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана", – отметил Яков Милатович.

Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

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