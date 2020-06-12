Казахстан откроет пункты пропуска на границе с Китаем и Кыргызстаном

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: Inbusiness.kz
Казахстан планирует максимально открыть посты для перемещения международных грузов. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы сейчас начинаем открывать границы. На границе с КНР и Кыргызстаном будем максимально открывать посты. Для перемещения международных грузов будем убирать все барьеры",  – сказал Жамаубаев.

Он также пояснил, были ли ограничения по перемещению транспортных средств с грузами во время карантина.

"Во время ЧП были введены некоторые ограничения на перемещение транспортных средств. Однако на перемещение международных грузов ограничений не было", – резюмировал министр.

Стоит отметить, что 10 июня Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

В ходе беседы достигнута договоренность об открытии всех пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и защите населения от COVID-19.

Напомним, заторы на границе начались на прошлой неделе. В очередях дальнобойщики простаивали от нескольких часов до нескольких суток.

9 июня Кыргызстан грозит отозвать своих представителей из Евразийского экономического союза. С таким заявлением выступил министр экономики соседней республики. Причиной Санжар Муканбетов называет образовавшиеся на границе с Казахстаном многокилометровые заторы.

В Комитете госдоходов РК заявили, что усилить контроль на постах были вынуждены еще с прошлого года. Многие кыргызские предприниматели нарушают закон и пытаются ввезти товар в нашу страну по поддельным документам.

За год проверяющие выявили свыше 10 тысяч подобных фактов. Бюджет страны недосчитался 25 миллиардов тенге налоговых поступлений. А еще данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана постоянно разнятся. Цифры в соседней стране ниже в 10 раз. Соответственно, и суммы.

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