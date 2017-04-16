Бакытжан Сагинтаев посетил США 11–14 апреля по поручению Президента РК. Премьер провел ряд встреч с представителями компаний – мировых инновацион­ных лидеров и обсудил с ними возможности сотрудничества.

Отдельным пунктом в графике Премьера значилась встреча в Нью-Йорке с представителями крупнейших финансовых институтов США – Citigroup, Mastercard, Berkley, Morgan Stanley, Black Rock, Goldman Sachs, мировых рейтинговых агентств Moody’s, Standard Poor’s и Fitch. Обсуждены актуальные вопросы развития мировой экономики и экономической политики Казахстана, а также возможности реализации совместных проектов.

Не менее содержательными стали контакты с экс-мэрами Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и Майклом Блумбергом. В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества в сфере телекоммуникационной инфраструктуры, а также развития МФЦА. Важным результатом стала договоренность об открытии телеканала и офиса Bloomberg в Астане.

Также Бакытжан Сагинтаев обсудил с ведущими компаниями США – I Scuared Capital, General Electric, Grace, Robotti Company Advisors, AGCO, AES, Black and Veatch, American Industrial Acquisition Corporation – вопросы привлечения инвестиций и новых технологий в экономику Казахстана.

Кроме того, в рамках встречи с представителями компаний OSI Systems, Pfizer и GE Transportation достигнута договоренность о привлечении инвестиций в производство технологического оборудования в Казахстане, а с компанией Rahal Foods – о запус­ке производства органических продуктов питания.

Ряд важных меморандумов был принят в сфере IT-технологий. В частности, АО «Зерде» и компания Cisco подписали соглашение, по которому Cisco намерена профинансировать в РК пилотные проекты, такие как киоски самообслуживания для удаленного оказания госуслуг, сетевая академия Cisco, «цифровой рудник», IoT-сеть, Smart Lighting и другие.

Результатом посещения Премь­ер-министром центра IBM Watson West стал меморандум между IBM и автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» (АКФ «ПИТ») о создании лаборатории в рамках стартап-хаба в Астане для прикладных исследований по направлениям: финансовые технологии, технологии по «Умному городу» и управления городским строительством и эксплуатацией.

Также Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом Autodesk Дэвидом Крейном. Стороны обсудили создание центра компетенций Autodesk в Казахстане, в рамках которого будут внедрены цифровые стандарты в области BIM (информационное моделирование здания). По результатам подписан меморандум о сотрудничестве между Autodesk и АКФ «ПИТ». Также предусмотрено участие компании Autodesk в создании казахстанской лаборатории по апробации и сертификации новых стройматериалов.

По итогам встречи с председателем совета директоров Bridge West Group Маси Таэби был подписан меморандум о взаимопонимании с АО «Казахтелеком», предусматривающий возможное сотрудничество по приобретению оборудования с целью масштабного развития сетей доступа к Интернету.

АО «Информационно-аналитический центр» МОН РК подписало с управляющим партнером Learn Capital соглашение о сотрудничестве по развитию пилотного проекта инновационного образования по модели так называемых «чартерных школ».

Готовность стать потенциальным партнером Казахстана выразил председатель компании Sound Hound К. Мохаер. А с президентом Robomatter Inc. Скипом Смитом Бакытжан Сагинтаев обсудил возможность применения инновационных образовательных программ.

Во время посещения офиса Tesla Motors Премьер-министр и представители компании обсудили инновационные технологии в сфере машиностроения, производства электромобилей, а также внедрения беспилотного управления автотранспортом. Кроме того, в рамках посещения Tesla Motors компанией «Казатомпром» были внесены предложения по возможному сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии.

О ситуации и прогнозах развития мирового рынка нефтепродуктов, а также вопросах расширения сотрудничества в нефтегазовых проектах в нашей стране шла речь на переговорах Бакытжана Сагинтаева с председателем компании Сhevron Джоном Уотсоном.

В офисе крупной компании по поддержке стартап-проектов DFJ Бакытжан Сагинтаев провел встречу с ее учредителем Т. Драпером. DFJ намерена оказать поддержку целому ряду казахстанских компаний. Поддержка особенно важна в рамках создания в РК международного технопарка IT-стартапов AIST HUB, который станет платформой для привлечения инвесторов и развития бизнеса в тех отраслях экономики, где будут развиваться цифровые и информационные технологии.

Полезной стала встреча и с группой экспертов и президентом Инновационного центра Кремниевой долины А. Куновым.

Интересным было посещение компании Plug and Play Tech Center, где Бакытжан Сагинтаев встретился с руководст­вом и стартаперами. Компания является бизнес-акселератором, объединяющим свыше 300 стартапов и имеющим в партнерах более 170 инвесторов.

После этого Премьер-министр посетил офис компании Jabil, которая помогает выводить на рынок электронные продукты и обеспечивает полное управление цепочками их поставок по всему миру. Сотрудничество с подобными компаниями имеет важное значение для Казахстана в рамках выполнения поручений Президента РК в контексте Третьей модернизации экономики.

В Сан-Франциско Бакытжан Сагинтаев посетил офис Google, где ознакомился с разработками в IT-сфере, обсудил с сотрудниками интересные для Казахстана проекты. Среди них – переводчик в реальном времени Real time speech translation и программа Project loon, предусматривающая возможность передавать Интернет наземным потребителям с помощью особых воздушных шаров.

На встрече с корпоративным вице-президентом корпорации Microsoft Д. Левиным Премьер-министр обсудил вопрос внедрения программных решений компании в малокомплектных школах Казахстана.

Представители американских деловых кругов высоко оценили политику Президента РК по обеспечению устойчивого экономического роста и модернизации нашей республики.

– Казахстан никогда не отступал перед мировыми вызовами и сложными проблемами. Руководство страны идет в верном направлении, – отметил генеральный директор Бизнес-совета по международному взаимопониманию (BCIU) Питер Тичански.

В свою очередь генеральный директор страховой корпорации American International Group Ашок Парамесваран подчеркнул, что «инвесторы с воодушевлением смотрят на Третью модернизацию Казахстана и Пять институциональных реформ Президента Назарбаева».

Как отметил известный экономист А. Лаффер, «Казахстан проводит большие реформы. Это правильное решение в новой реальности». Разделяя эту точку зрения, экс-мэр Нью-Йорка Р. Джулиани добавил, что Казахстан, учитывая геополитическое расположение, имеет важное значение для США.

С призывом к мировым компаниям – лидерам в сфере инноваций принять участие в процессе модернизации экономики Казахстана Премьер-министр выступил на технологическом форуме Project: Collider в Сан-Франциско. Мероприятие объединяет ведущих инвесторов, предпринимателей и государственных деятелей, которые обсуждают текущие тренды в области технологичес­ких инвестиций.

Выступая перед представительной в экономическом мире публикой, Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на том, что Казахстан состоялся в качестве государства с высокими показателями социально-экономического развития и прочно вошел в число 50 наиболее развитых стран мира по многим параметрам. «Однако современный мир меняется быстрыми темпами, и мы являемся свидетелями очередного витка технологической революции, который несет большие перемены», – отметил Премьер-министр.

Хорошо осознавая новые глобальные тренды, Президент Нурсултан­ Назарбаев объявил Третью модернизацию Казахстана, которая должна соз­дать условия для ускоренной цифровизации экономики, создания новых индустрий, интеграции элементов Индустрии 4.0 и цифровых технологий во все секторы экономики, сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр подчеркнул, что ряд встреч с представителями ведущих компаний – лидеров в сфере искусственного интеллекта, образования, финансовых и мобильных технологий продемонст­рировал, как технологическое предпринимательство решает глобальные вызовы и сколько новых возможностей и рынков открывается при внедрении инноваций.

В связи с этим Премьер отметил, что Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве с такими передовыми компаниями и глобальными венчурными фондами для совместной работы по модернизации экономики страны.

По этой причине Казахстан открыл официальное представительство в Кремниевой долине. Соответствующий меморандум подписан между АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АКФ «ПИТ» и Венчурным фондом GVA Capital.

Инновационное представительство обеспечит платформу для развития технологических стартапов из Казахстана в Кремниевой долине, доступ к лучшим технологическим идеям и стартапам Долины для развития корпораций, бизнеса и науки в нашей стране.

Основная цель открытия представительства – создать «мост» между Казахстаном и Кремниевой долиной для обмена информацией о трендах глобального технологического развития и привлечения инноваций и инвестиций в экономику страны. Это позволит нам эффективнее проводить технологическую модернизацию производственных компаний и предприятий, обозначенную в Послании Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность».

В завершение своего выступления на форуме Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан открыт новым идеям, технологиям и инвестиционным инициативам и приглашает крупные компании США принять активное участие в реализации совместных проектов.

По итогам рабочей поездки Премь­ер-министра Бакытжана Сагинтаева в США Правительст­вом будет подготовлена специальная «дорожная карта» для привлечения технологий и инвес­тиций, адаптации и трансфера инноваций в Казахстан.