22 марта в Национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай прошли праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Наурыз мейрамы, сообщает Kazpravda.kz.

По данным АО "НК "QazExpoCongress", в рамках празднования в течение всего дня для гостей Выставки была организована серия культурных мероприятий с участием артистов этно-фольклорных ансамблей «Ақжелең» и «Тарлан», а также танцевальных ансамблей «Орда» и «Наз».

В честь праздника перед Национальным павильоном Республики Казахстан была сооружена юрта, где вниманию посетителей была представлена театрализованная постановка, демонстрирующая традиции и обряды казахского народа.

Кроме того, для гостей Павильона была организована дегустация угощений казахской и восточной кухни. Посетители особенно отметили казахские традиционные лакомства – бауырсаки, жент и курт.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия Павильона посетил популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

Напомним, Всемирная выставка EXPO 2020 проходит в Дубае в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, является первой выставкой EXPO на Ближнем Востоке. Тема выставки «Объединяя умы, создавая будущее». По данным Организационного комитета EXPO 2020 Dubai, по состоянию на 19 марта выставку посетили 20 млн человек.

Национальный павильон Республики Казахстан является одним из самых посещаемых и, согласно информации Организационного комитета ЭКСПО-2020, входит в Топ-10 лучших павильонов. На сегодняшний день Павильон посетили более 1.4 млн посетителей.

За весь период на площадке Павильона запланировано около 50 деловых и культурных мероприятий, в рамках которых проходят конференции, форумы, В2В встречи, а также представляются проекты по инвестиционному и туристическому потенциалу страны, научные и образовательные инициативы.

