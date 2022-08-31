Фото: inform.kz
Международное сотрудничество , Политика
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения провинциям Афганистана

В логистическом центре ООН, расположенном в узбекском городе Термез, казахстанские дипломаты передали представителям Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) гуманитарный груз для афганских граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения в юго-восточных провинциях страны 22 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В церемонии приема передачи гуманитарного груза приняли участие руководство UNAMA, сотрудники диппредставительств РК в Афганистане и Узбекистане, генконсульства РК в Самарканде.

Представители ООН выразили признательность Президенту и Правительству Казахстана за постоянную и системную гуманитарную помощь афганскому народу.

Заместитель руководителя UNAMA по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров подчеркнул особую роль Казахстана в вопросах снижения негативных последствий для жителей Афганистана в нынешних условиях и в целом в сложной общественно-политической и социальной ситуации в этой стране.

Согласно протоколу Комиссии по международной благотворительности РК жертвам стихийных бедствий было выделено 9 вагонов помощи (палатки, кровати, постельные принадлежности, посуда, одежда, продукты питания).

В ближайшее время полученный из Казахстана гуманитарный груз будет доставлен и распределен в Афганистане структурными подразделениями ООН в этой стране.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения и наводнений в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана погибли более 1900 человек, получили ранения более 2000 человек. Были разрушены и получили повреждения жилье граждан и объекты инфраструктуры. В ходе наводнений пострадали посевы и пастбища.

Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с сильным землетрясением, вызвавшим гибель тысяч людей на востоке страны.

Популярное

Все
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Дефицит дизтоплива: строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики
Педагогов с 30-летним стажем могут освободить от квалификационного тестирования в Казахстане
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
В Министерстве энергетики Казахстана – новое назначение
Били и снимали на видео: зачинщиков массовой драки задержали в Абайской области
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Казахстанца задержали с крупной партией наркотиков в Кыргызстане
Токаев поблагодарил Шукеева за работу на посту акима Туркестанской области
"БелАЗ" раздавил авто с пятью рабочими на предприятии в Карагандинской области
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Эмир Катара посетит Казахстан
Онлайн теперь могут оформить еще одну соцвыплату казахстанцы
Международный фестиваль короткометражных фильмов Baiqonyr пройдет в Алматы
Главу филиала госпредприятия "Еңбек" задержали при получении взятки в СКО
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Двое рабочих погибли на канализационной станции в Уральске
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию
Мир можно изменить, если изменить людей
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство
Казахстан выделит Пакистану 400 тысяч долларов на ликвидаци…
Президент , Политика
"Влияют на качество жизни граждан и устойчивое развитие стр…
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области
Президент , Международное сотрудничество
Эмир Катара посетит Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]