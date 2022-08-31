Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения провинциям Афганистана

В логистическом центре ООН, расположенном в узбекском городе Термез, казахстанские дипломаты передали представителям Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) гуманитарный груз для афганских граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения в юго-восточных провинциях страны 22 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В церемонии приема передачи гуманитарного груза приняли участие руководство UNAMA, сотрудники диппредставительств РК в Афганистане и Узбекистане, генконсульства РК в Самарканде.

Представители ООН выразили признательность Президенту и Правительству Казахстана за постоянную и системную гуманитарную помощь афганскому народу.

Заместитель руководителя UNAMA по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров подчеркнул особую роль Казахстана в вопросах снижения негативных последствий для жителей Афганистана в нынешних условиях и в целом в сложной общественно-политической и социальной ситуации в этой стране.

Согласно протоколу Комиссии по международной благотворительности РК жертвам стихийных бедствий было выделено 9 вагонов помощи (палатки, кровати, постельные принадлежности, посуда, одежда, продукты питания).

В ближайшее время полученный из Казахстана гуманитарный груз будет доставлен и распределен в Афганистане структурными подразделениями ООН в этой стране.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения и наводнений в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана погибли более 1900 человек, получили ранения более 2000 человек. Были разрушены и получили повреждения жилье граждан и объекты инфраструктуры. В ходе наводнений пострадали посевы и пастбища.

Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с сильным землетрясением, вызвавшим гибель тысяч людей на востоке страны.