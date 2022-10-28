Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ

Казахстан официально передал эстафету председательства в СНГ Кыргызстану. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как стало известно в ходе недавнего Астанинского саммита, эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике. В связи с этим хотел бы поздравить кыргызских друзей с этой важной и почетной миссией», - сказал на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе Алихан Смаилов.

Он же сообщил, что по предложению Кыргызской Республики в качестве страны, председательствующей в СНГ в следующем году, принято решение провести очередное заседание совета глав правительств СНГ в июне 2023 года в Сочи.

Между тем председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил удовлетворение успешным председательством Казахстана в СНГ.

«Под председательством наших казахстанских друзей проведено очень много значимых мероприятий, как на гостеприимной земле в Казахстане, так и за её пределами. Я хотел бы подчеркнуть, что Казахстан всегда был инициатором и локомотивом нашего многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, и он остается таким. В Астане прошли достаточно результативные заседания. Уверен, что все подписанные сегодня документы помогут дальнейшему укреплению нашего взаимодействия в рамках СНГ. Казахстан в следующем году остается сопредседателем в Содружестве, мы и далее продолжим плодотворное сотрудничество», - резюмировал он.