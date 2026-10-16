Казахстан переходит к региональному этапу реализации ЦУР

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло XI заседание Координационного совета по Целям устойчивого развития (ЦУР)

Фото: пресс-служба правительства РК

В обсуждении приняли участие представители ООН, руководители центральных государственных органов и акиматов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Вице-премьер отметил, что Казахстан демонстрирует высокую приверженность глобальной повестке устойчивого развития, закрепив за собой статус лидера в Центральной Азии и укрепив позиции в международном сообществе.

«Как неоднократно обращал внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев, реализация ЦУР напрямую связана с нашими национальными приоритетами. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент подчеркнул, что Казахстан интегрировал задачи устойчивого развития в государственное планирование и формирование бюджета. В достижении этих ориентиров мы придаем особое значение укреплению сотрудничества с международными организациями», — заявил Серик Жумангарин.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднаарагча рассказала о важности подготовки ежегодного национального отчета по ЦУР, увязки бюджетного планирования с задачами устойчивого развития и укрепления регионального сотрудничества. Сделан акцент на совместной работе Казахстана и ООН в вопросах изменения климата и управления водными ресурсами.

Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа особо выделила прогресс страны в интеграции ЦУР в систему государственного планирования. Следующий важный шаг – адаптация национальных приоритетов к специфике каждого региона, развитие местного самоуправления и раскрытие экономического потенциала территорий.

При поддержке Европейского союза запущена трехлетняя инициатива по содействию реформе местного самоуправления. Проект будет реализован совместно с Министерством национальной экономики и местными исполнительными органами в пяти регионах: областях Абай и Жетісу, Туркестанской, Мангистауской и Костанайской. Инициатива направлена на стимулирование местной экономики, укрепление потенциала регионов, расширение занятости и рост доходов населения.

На заседании участники рассмотрели промежуточные показатели по достижению ЦУР и обсудили дальнейшие перспективы. Среди ключевых результатов Казахстана отмечена положительная динамика в достижении индикатора ЦУР «Доля населения, охваченного системой социального обеспечения». Если по итогам 2025 года ее получателями являлись 54,4 тыс. семей, то в настоящее время их количество сократилось до 41,3 тыс.

В Кызылординской области доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, достигла 99,3%. Полностью решены вопросы трехсменных и аварийных школ.

В области Жетісу в рамках газификации газом обеспечено 110 населенных пунктов на территории от Кербулакского района до пригородной зоны города Талдыкорган, в 2022 году таких пунктов было всего пять. Уровень газификации региона достиг 67,2%, охвачено 467 тыс. человек. В текущем году планируется газифицировать еще 16 населенных пунктов, в результате чего уровень газификации области достигнет 72%.

Одним из дальнейших направлений определено формирование целостной национальной системы регулярного мониторинга и оценки реализации Целей устойчивого развития. Работа по локализации индикаторов продолжится на местном уровне.