Политика
Казахстан перейдет на новую модель реабилитации предприятий
Жания Уранкаева
Переход на новую модель реабилитации и оздоровления предприятий входит в число системных мер экономической политики Правительства в ближайшее время. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Ерболат Досаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вопросы, связанные с реабилитацией, оздоровлением наших предприятий, – мы сегодня воспринимаем все процедуры как формат ликвидации предприятия. Мы перейдем, наверное, на самую передовую модель – это модель Соединенных Штатов, где после объявления о неплатежеспособности предприятия принимаются меры по составлению планов для его оздоровления и реабилитации. Когда кредиторы собираются, дается возможность, чтобы предприятие осталось "живым", – заявил Ерболат Досаев.

У Правительства, добавил министр, уже есть намерение провести ликвидацию и распродажу активов. "Как показывает практика, это очень важно для бизнеса. Мы разворачиваемся на 180 градусов и даем бизнесу возможность, чтобы он выжил, чтобы появился либо эффективный новый собственник, либо бизнес перешел под управление или поменял свою программу развития", – заключил Досаев.

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