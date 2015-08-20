Политика Казахстан перейдет на новую модель реабилитации предприятий Жания Уранкаева

Переход на новую модель реабилитации и оздоровления предприятий входит в число системных мер экономической политики Правительства в ближайшее время. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Ерболат Досаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Вопросы, связанные с реабилитацией, оздоровлением наших предприятий, – мы сегодня воспринимаем все процедуры как формат ликвидации предприятия. Мы перейдем, наверное, на самую передовую модель – это модель Соединенных Штатов, где после объявления о неплатежеспособности предприятия принимаются меры по составлению планов для его оздоровления и реабилитации. Когда кредиторы собираются, дается возможность, чтобы предприятие осталось "живым", – заявил Ерболат Досаев.



У Правительства, добавил министр, уже есть намерение провести ликвидацию и распродажу активов. "Как показывает практика, это очень важно для бизнеса. Мы разворачиваемся на 180 градусов и даем бизнесу возможность, чтобы он выжил, чтобы появился либо эффективный новый собственник, либо бизнес перешел под управление или поменял свою программу развития", – заключил Досаев.

