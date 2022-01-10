Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю 30-летнюю историю независимости - Токаев

Политика
2792
Екатерина Елисеева
Фото: akorda.kz
Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю 30-летнюю историю независимости. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент Kazpravda.kz.     

По словам Президента РК, проведение внеочередного саммита ОДКБ связано с чрезвычайными событиями. За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости.

"С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. Хочу поблагодарить нашего председателя Никола Воваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С Вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы находились на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нургожоевичу Жапарову, Эмомали Шариповичу Рахмону за политическое и даже боевое братство", – сказал Токаев. 

Токаев отметил, что сегодня общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане.

"Я благодарю вас за соболезнования по этому случаю. Хотел бы выразить благодарность генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю, всему сплоченному коллективу Секретариата и Объединенного штаба нашей организации. Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнеров по ОДКБ", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Токаев подчеркнул, что все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана.

Популярное

Все
Серебряный финал в Ордосе
Стартует пляжная Азиада
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Бразильский старт
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

