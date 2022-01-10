Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю 30-летнюю историю независимости - Токаев

Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю 30-летнюю историю независимости. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. Хочу поблагодарить нашего председателя Никола Воваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С Вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы находились на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нургожоевичу Жапарову, Эмомали Шариповичу Рахмону за политическое и даже боевое братство", – сказал Токаев.
Токаев отметил, что сегодня общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане.
"Я благодарю вас за соболезнования по этому случаю. Хотел бы выразить благодарность генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю, всему сплоченному коллективу Секретариата и Объединенного штаба нашей организации. Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнеров по ОДКБ", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.
Токаев подчеркнул, что все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана.