Казахстан планирует подписать соглашение о свободной торговле с Ираном на АЭФ-2018

Временное соглашение, ведущее к образованию свободной торговли между Казахстаном и Ираном, планируется подписать в рамках Астанинского экономического форума. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"17 мая на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения сроком на 3 года, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Следует отметить, что по товарам, представляющим экспортный интерес для Казахстана, емкость рынка Ирана составляет более 8 миллиардов долларов США. Таким образом, получая более льготные условия, казахстанские производители получат возможность нарастить экспорт более чем в 30 раз", – сказал Сулейменов.
Кроме того, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индией, Египтом, Израилем и Сингапуром.
Также министр отметил, что на площадке Астанинского экономического форума запланировано подписание еще одного важного документа – Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.
"Соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. Вместе с тем соглашение позволит улучшить условия доступа отечественных товаров на рынок Китая благодаря упрощению торговых процедур, повышению уровня транспарентности, а также повышению уровня взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества", – отметил Сулейменов.