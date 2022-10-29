фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства
Сельское хозяйство

Казахстан планирует поставлять племенных животных в Кыргызстан

О планах сотрудничества с Кыргызстаном в сферах  животноводства и растениеводства, рассказал на сайте ведомства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает Kazpravda.kz. 

По словам главы казахстанского Минсельхоза у двух государств имеются большие перспективы налаживания более тесной экономической кооперации в животноводстве, совместном развитии производства и переработки продукции АПК, а также в обмене генетическим материалом и развитии торговли семенами.

«Мы готовы рассмотреть вопрос производства и реализации участникам семенного рынка Кыргызстана семян новых высокорепродуктивных сортов и посадочного материала плодово-ягодных культур. Также намерены активно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии, обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений», - добавил Ербол Карашукеев.

Кроме того, стороны нацелены на наращивание объемов взаимной торговли агропродукции. В частности, после снятия Казахстаном ограничений на вывоз сельхозживотных, министерство сельского хозяйства РК готово проработать возможность поставки племенных животных, а также племенного материала в Кыргызстан.      

Отметим, товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам 8 месяцев 2022 года вырос на 9% и составил 159,9 млн долл.  Экспортирует Казахстан  в основном  яйца, молочные продукты, муку, макаронные изделия, шоколад и кондитерские изделия. А импортирует из Кыргызстана молочную продукцию и безалкогольные напитки.

В рамках визита в нашу страну министр Джаныбеков побывал в нескольких крестьянских хозяйствах в Алматы и ознакомился с производственными процессами.

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