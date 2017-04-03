Казахстан планирует увеличить экспорт баранины в КНР

Казахстан намерен увеличить количество поставляемого в Китай мяса, в частности, баранины, сообщает Kazpravda.kz
.
"В рамках разработанной Министерством сельского хозяйства Казахстана Дорожной карты определены наиболее приоритетные для нас виды продукции и рынки. Это – ЕАЭС, КНР, Иран и страны Персидского залива. Мы заинтересованы в рынке Китая, нашего стратегического партнера. Вместе с тем, по каждому виду сельхозпродукции необходимо подготовить и подписать протокола по ветеринарным или фитосанитарным требованиям со специальным ведомством КНР – Главным управлением по надзору, контролю и инспекции. Заявки из Казахстана рассматриваются там в приоритетном порядке", – заявила на брифинге в Правительстве вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.
Как она отметила, уже во втором полугодии Казахстан может экспортировать в Китай баранину.
Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев в свою очередь уточнил, что речь идет о показателях в 160 000 тонн.
"Мы планируем экспортировать туда где-то 160 тысяч тонн баранины. Далее будет поставлен вопрос и по говядине, там тоже уже работа идет. Если китайский рынок откроется для наших экспортеров мяса КРС, это будет серьезный прорыв", – подчеркнул Альтаев.
По его словам, Китай ежегодно импортирует мяса на $1 млрд.
"Это очень большие возможности для казахстанского бизнеса. Поэтому в Пекине в ходе визита Аскара Мырзахметова (главы МСХ – прим.ред.) было проведено большое мероприятие, в котором приняли участие представители 86 крупнейших торгово-закупочных и перерабатывающих предприятий Китая", – добавил Альтаев.