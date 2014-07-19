Казахстан по индексу цитируемости занимает 222 место среди 238 стран

Об этом сообщили эксперты, принимавшие участие в работе прошедшего в Алматы заседания "круглого стола", посвященного плагиату. Они констатировали, что использование чужих данных в научных работах без ссылки на их авторов – искажение самой сути научных исследований. Публикация таких "работ" помимо экономического ущерба наносит серьезный вред репутации страны. С 1994 года постановлением Правительства РК функция регистрации проводимых научных работ и защищенных диссертаций была передана АО "Национальный центр научно-технической информации". За 20 лет в его фондах было собрано более 42 тыс. полнотекстовых диссертаций и отчетов о научно-исследовательских работах по всем отраслям науки.

Президент центра Адил Ибраев отметил, что в настоящее время для устранения дублирования и заимствования текстов из других источников широкое внедрение получила система "Антиплагиат". Она проводит автоматизированный сравнительно-сопоставительный анализ с фондом диссертаций и отчетов из фондов НЦНТИ с целью определения качества представленных работ и степени самостоятельности автора при подготовке научной работы.

За период с 2010 по 2014 год на предмет определения уровня оригинальности представленных научных работ прошли проверку более 7 000 докторских и магистерских диссертаций, статей и монографий. Доля работ, в которых были обнаружены перепечатки без ссылки на автора, в целом составила 9,7%. Из 509 проверенных кандидатских диссертаций плагиат в той или иной форме содержали 12,1%, среди докторских – 14,6% работ. Чужие данные без ссылок были выявлены в 22% отчетов о научно-исследовательских работах, проверенных за 3 последних года.

Практика "почетного соавторства", включения в число авторов научных трудов ученых, не принимавших непосредственного участия в исследованиях, также стала завуалированным способом присвоения чужого труда, то есть плагиатом. Например, принципы соавторства Гарвардского университета запрещают включать в число авторов людей, не внесших прямой существенный интеллектуальный вклад в работу. Предоставление финансирования или технической поддержки – не основание для авторства, за это выносится благодарность в конце статьи. Подобные принципы соавторства следует внедрить и в Казахстане, считают эксперты.

После внедрения новых требований по присвоению ученых званий и присуждению ученых степеней карьера исследователя зависит от количества опубликованных им статей в рейтинговых изданиях. В связи с этим число публикаций отечественных ученых в зарубежных изданиях всего за 3 года выросло более чем в 3 раза.

"Только за 2013 год в различных иностранных журналах, включенных в базу данных Scopus (Elsevier), опубликовано более 1 600 научных статей казахстанских авторов", – отметил заместитель начальника управления по фундаментальным и прикладным исследованиям Almaty Management University Данияр Сапаргалиев.

Он представил результаты исследования, согласно которым значительная часть этих работ опубликована в изданиях, которые не пользуются авторитетом в научном мире. Так, из первой "пятерки" журналов, в которых чаще всего печатались казахстанские ученые, лишь 2 имеют высокие рейтинги, прочие внесены в международные списки как "хищнические". Опубликование научного материала в таких журналах вредит репутации и автора, и страны в целом, констатирует менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Thomson Reuters Сергей Уткин.

Участники заседания отметили, что изначально правильное намерение увеличить число публикаций отечественных ученых в международных изданиях пока не принесло ожидаемой отдачи. Рост количества статей не повлиял на их цитируемость в научной среде.

По мнению Адила Ибраева, отсутствие контроля дает желающим возможность присваивать чужой труд уже со студенческой скамьи. Согласно пункту 86 Государственного общеобразовательного стандарта послевузовского образования, "магистерская диссертация обязательно должна пройти проверку на предмет плагиата, правила и порядок которой определяются вузом самостоятельно". В результате отдельные вузы проводят проверку магистерских работ исключительно по собственным фондам либо через Интернет, что не позволяет получить полноценную оценку наличия заимствований в проверяемой работе. В то же время за АО "Национальный центр научно-технической информации" законодательно закреплена только проверка диссертаций PhD-докторантов на заимствования и совпадения. Соответствующим постановлением Правительства РК авторам прошедших проверку докторских диссертаций выдаются справки на бланке уполномоченного органа.

Согласно планам Министерства образования и науки РК, к 2016 году отечественные ученые будут публиковать до 2000 статей ежегодно в рейтинговых зарубежных изданиях. Это почти в 4 раза больше, чем в 2011 году, и вдвое выше сегодняшнего уровня. Однако, как показывает практика, рост количественных показателей без серьезной работы над качеством дает в целом негативный результат. В настоящее время, по данным Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, во многих представленных диссертациях имеются проблемы с методами исследования, отсутствуют аналитическая составляющая и предметный анализ.

Сегодня можно уверенно сказать, что недостаточный контроль качества научных работ на национальном уровне неизбежно ведет к росту псевдонаучных публикаций на уровне международном. Переломить наблюдаемую негативную тенденцию можно только путем создания эффективной системы "отсева" подобных "псевдоученых", превращением Казахстана в территорию, свободную от плагиата.