Казахстан поддерживает позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса

МИД РК опубликовал заявление по позиции КНР по политическому урегулированию конфликта на Украине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на MFA Qazaqstan .

Фото: t.me/MFA Qazaqstan

Как говорится в заявлении, Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.

"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.

Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - отмечается в заявлении.