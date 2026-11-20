Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в Индексе развития электронного правительства ООН (UN EGDI) и впервые вошел в высший рейтинговый класс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Плюс 8 позиций за два года, в докладе ООН этот подъем назван одним из самых значительных среди стран-лидеров. Казахстан стал первой страной региона, достигшей такого уровня. Этот результат – прямое следствие реализации поручения Главы государства сделать Казахстан полноценной цифровой страной и ставки на искусственный интеллект как главный инструмент трансформации государственного управления.

Высший рейтинговый класс объединяет 21 государство с наиболее развитым электронным правительством в мире. Казахстан теперь в одной группе с Кореей, Данией, Сингапуром, Великобританией, Эстонией и США. В 2026 году в этот класс впервые вошли всего три страны: Казахстан, Ирландия и Польша.

За два года Казахстан обошел Швецию, Германию, Ирландию, Новую Зеландию, Австрию и Японию, которые в 2024 году были впереди. Индекс страны вырос с 0,9009 до 0,9363 при среднем мировом значении 0,6675.

За два года разрыв с Эстонией, признанным эталоном цифрового государства, сократился в четыре раза. Среди стран СНГ и Центральной Азии Казахстан снова первый. В мировом рейтинге Узбекистан занимает 32 место, Азербайджан – 38, Россия – 50.

Рост обеспечен по всем ключевым направлениям. ООН отметила заметный прогресс в связи: по доступности мобильной связи и интернета Казахстан поднялся с 41 на 13 место в мире и по уровню телекоммуникационной инфраструктуры сравнялся с Эстонией. Граждане увереннее пользуются цифровыми сервисами: показатель цифровой грамотности вырос примерно в полтора раза, а по уровню образования и навыков страна поднялась примерно с 42 на 28 место. Правовая база цифрового правительства получила высшую оценку ООН.

В докладе ООН Центральная Азия названа одной из главных историй успеха 2026 года. Экосистема eGov.kz и eGov Mobile отмечена как пример интегрированного цифрового государства, а международный центр alem.ai – как площадка для образования, исследований, стартапов и прикладного ИИ. По оценке экспертов ООН, Казахстан продолжает укреплять позиции, опираясь на уже высокий уровень, и дело не в отдельных сайтах, а в единой системе, где вместе работают платформы взаимодействия госорганов, цифровая идентификация, мобильные сервисы и ЦОНы.

Что стоит за результатом

Глава государства поставил задачу за три года сделать Казахстан полноценной цифровой страной и объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Именно последовательная реализация этого поручения и внедрение ИИ в государственное управление стали решающими факторами, которые позволили Казахстану закрепиться среди мировых лидеров.

За последние годы цифровое государство в Казахстане фактически построено заново. Продолжая путь, который Казахстан прошел в развитии электронного правительства, в текущем году страна создала eGov нового поколения. Платформа полностью переписана на современной технологии, чтобы в мире искусственного интеллекта оставаться устойчивым к угрозам и надежным для миллионов пользователей. Вслед за этим изменилась сама логика государственных услуг. Государственные базы данных объединены между собой, и человеку больше не нужно собирать справки, сканировать и прикладывать документы: система сама находит нужные сведения. Все больше услуг переходит исключительно в цифровой формат, а для тех, кому удобнее прийти лично, открываются AI-цоны – зоны самообслуживания, где на помощь приходит искусственный интеллект. Свою цифровую среду получил и бизнес: eGov Business позволяет предпринимателям уходить от привычного бумажного документооборота.

Но одних технологий недостаточно, чтобы Казахстан стал по-настоящему цифровой страной. Поэтому параллельно государство вкладывалось в людей и инфраструктуру, в цифровые навыки граждан, в доступный и качественный интернет и мобильную связь в каждом регионе. Именно по этим направлениям доклад ООН фиксирует наиболее заметный рост.

Сегодня более 90% государственных услуг в Казахстане доступны онлайн, а государство для большинства граждан уже находится в смартфоне. На портале eGov.kz зарегистрировано более 16,4 млн пользователей. Только за январь–октябрь 2026 года через eGov оказано более 51 млн услуг, и почти две трети из них граждане получили со смартфона.

Страна также выстроила правовую основу для новой цифровой экономики. Принят Цифровой кодекс, впервые комплексно закрепивший цифровые права граждан, вступил в силу Закон «Об искусственном интеллекте». Развивается и технологическая база: открыт международный центр искусственного интеллекта alem.ai, а казахстанский суперкомпьютер вошел в сотню самых мощных вычислительных систем мира по версии TOP500.

«Рейтинг никогда не был для нас самоцелью, он стал следствием большой системной работы. Глава государства задал ясный ориентир, за три года стать полноценной цифровой страной. Результат дала именно системность, а не отдельные проекты, ООН оценивает не сайты, а то, как государство работает целиком. Ставка на искусственный интеллект оказалась верной: он берет на себя бюрократию, а у человека остается время на на стратегические или творческие задачи. В докладе ООН отмечено, что Центральная Азия впервые вошла в группу лидеров благодаря Казахстану. Наша следующая задача – государство, которое само приходит к человеку раньше, чем он о нем вспомнил», — отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Результат стал итогом системной государственной политики, которую Глава государства закрепил, объявив 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

UN E-Government Survey – доклад Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, публикуемый раз в два года. Рейтинг охватывает 193 государства – члена ООН и оценивает онлайн-услуги, телекоммуникационную инфраструктуру и человеческий капитал. Страны распределяются по четырем группам и 16 рейтинговым классам. Высший класс VH объединяет государства с наиболее развитым электронным правительством.